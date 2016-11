Villingen-Schwenningen Nordring: 2017 keine Umleitung mehr notwendig

Villingen-Schwenningen. Die Straßenbauarbeiten am Nordring im Bereich des ehemaligen Familienfreizeitparks schreiten, wie bereits berichtet, zügig voran – nach Angaben der Stadt konnten die verkehrsbeeinflussenden Bauarbeiten beschleunigt werden. Die geplanten Straßenbelagsarbeiten sind für Montag, 28. und Dienstag, 29. November, vorgesehen und erfolgen im derzeitigen, einspurigen Umleitungszustand. Sollte es die Witterung weiter zulassen, ist für Mittwoch, 14. und Donnerstag, 15. Dezember, der Einbau der Deckschichten geplant. Hierfür wird es erforderlich, den Nordring in der Kalenderwoche 50 komplett zu sperren und den Verkehr großflächig umzuleiten. Anschließend kann der Nordring dann wieder zweispurig befahren werden. Nach dem Deckeneinbau werden laut Stadt im Jahr 2017 keine weiteren großräumigen Umleitungen mehr notwendig sein, um die restlichen Bauarbeiten auszuführen. Nach der Winterpause werden, außerhalb der Hauptfahrbahnen, die Restarbeiten in den Rand- und Anschlussbereichen ausgeführt und die neue, moderne Lichtsignalanlage in LED-Technik installiert.