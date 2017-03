Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie sollte eine Bewerbung hierzulande aussehen? Im Seminar des Welcome-Centers Gewinnerregion lernen Teilnehmende, was wichtig ist, wenn man sich in Deutschland um eine Stelle bewirbt. Wegen der großen Nachfrage findet die Schulung erneut statt am Donnerstag, 23. März, von 19 bis 21 Uhr im Welcome-Center in Schwenningen. Anmelden können sich internationale Fachkräfte, Auszubildende und Studierende sowie deren Partner, die in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg Arbeit suchen. Anmeldungen bei Michela Crispo bis 17. März, Telefon 07720/ 6 60 44 05 oder per E-Mail welcome@wifoeg-sbh.de.