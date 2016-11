Villingen-Schwenningen Noch Plätze frei bei Sicherheitstraining

Der Kreisseniorenrat veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Rottweil ein Fahrsicherheitstraining für Senioren. In dem Training am Donnerstag, 10. November um 8.30 Uhr in Zimmern sind noch einige Plätze frei. Interessenten können sich telefonisch anmelden beim Vorsitzenden des Kreisseniorenrates Hans Rohrbach unter der Telefonnummer 07725/9173900.