Villingen-Schwenningen Noch passt kein Investor ins Konzept

Villingen-Schwenningen. Sicherlich ist es im Sinne der politisch Verantwortlichen, nichts übers Knie zu brechen und das 1-A-Areal am Rande der Villinger Innenstadt "nicht mit aller Gewalt zu bebauen", wie beispielsweise die Freie Wählerin Ulrike Heggen die Stimmung im Gemeinderat zusammenfasst. Das Terrain ist zwar nach wie vor im Gespräch: "Wir haben fortlaufende Anfragen von Investoren", berichtet Madeleine Falke von der Pressestelle der Stadt auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Innenhofüberbauung nach wie vor "1. Wahl"

Doch deren Konzeption passe nicht zu den Plänen der Stadt einer Mehrfachnutzung (Hotel, Handel und Dienstleistung). Gespräche gebe es derzeit also nicht mit "Privaten, jedoch mit dem Land, über den möglichen Kauf eines Teilgrundstücks: "Das wird derzeit abgeklärt." Näher wollte sich Falke nicht dazu äußern. Und damit blieb auch die Frage unbeantwortet, ob jetzt der bereits diskutierte Neubau des Amtsgerichtes an diesem Platz doch zur Diskussion steht. Thomas Steier, Leiter des Amtes für Vermögen und Bau am Standort Konstanz, bekräftigte gestern auf Anfrage, dass weiterhin eine Innenhofüberbauung beim Amtsgericht die favorisierte Variante sei, um die Platznot zu beenden. Immerhin handle es sich bei dem Areal um Landeseigentum. "Die Innenhofüberbauung bleibt nach wie vor erste Wahl." Wie berichtet, möchte das Amtsgericht den Parkplatz zwischen Hauptgebäude und Gefängnis überbauen. Derzeit laufe eine Machbarkeitsstudie, ergänzte Steier. Ursprüngliche Pläne sahen eine Erweiterung in die Ringanlage vor – diese wurden vom Gemeinderat jedoch abgelehnt. Doch es stand auch eine andere Alternative im Raum: Ein Neubau auf dem alten Tonhallengelände.