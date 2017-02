Villingen-Schwenningen Noch nicht alle Genehmigungen für Kletterhalle

VS-Villingen (mae). Macht die Stadt Horst-Eckart Göppinger einen Strich durch die Rechnung? Die Verwaltung hat gestern zu der Eröffnung der ersten Kletterhalle in der Doppelstadt Stellung bezogen. Demnach deckt die "für das Fitnessstudio Injoy erteilte Baugenehmigung die Nutzung als Kletterhalle nicht umfassend ab." Die Gründe: Neben "baurechtlich relevanten Defiziten", welche allerdings hinsichtlich der Eröffnung der Kletteranlage nicht maßgeblich seien, wartet die Stadt noch auf Nachweise im Zusammenhang mit dem Einbau der Kletterwände. Diesbezüglich habe die Stadtverwaltung bereits Kontakt mit Göppinger aufgenommen. "Die erforderlichen Unterlagen liegen der Baurechtsbehörde bislang jedoch nicht vollständig vor", erklärt Pressesprecherin Oxana Brunner. Sie betont allerdings, dass man seitens der Verwaltung bemüht sei, eine "termingerechte Eröffnung möglich zu machen". Diese kann aus Sicht der Stadt jedoch nicht garantiert werden. In der 450 Quadratmeter großen Halle in Villingen steht den Sportbegeisterten 512 Quadratmeter Boulderfläche und 120 Boulderrouten zur Verfügung. Zusätzlich gibt es eine 8,5 Meter hohe Kletterwand mit 100 Quadratmetern Fläche.