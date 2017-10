Villingen-Schwenningen Noch mehr Päckchen sollen Kindern Freude bereiten

"Bei der Übergabe der Schuhkartons spüren die Jungen und Mädchen, dass sie wertvoll und geliebt sind. Geschenke wie eine Tafel Schokolade, ein neues Schulmäppchen oder eine eigene Zahnbürste zeigen ihnen, dass sich jemand ernsthaft Gedanken um sie gemacht hat", berichtet Anke Jäckle. Nach der Verteilung laden viele Kirchengemeinden dazu ein, im Nachfolgeprogramm "Die größte Reise" mehr über den christlichen Glauben zu erfahren.

Jeder kann bei der Aktion mitmachen. Alle Informationen erhält man unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org.

Für Kurzentschlossene, die es nicht mehr schaffen, die Abgabefrist einzuhalten, aber trotzdem gerne einen Schuhkarton packen möchten, gibt es die Online-Variante. Unter www.online.packen.de können sich Päckchenspender bequem den Inhalt eines Schuhkartons zusammenstellen und für eine Spende von 33 Euro per Mausklick auf die Reise schicken. Die Päckchen werden dann von ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Weihnachtswerkstatt in Berlin gepackt.

Zugunsten der Aktion findet am Samstag, 28. Oktober, in Schwenningen vor dem City-Rondell und am Samstag, 4. November in Villingen in der Fußgängerzone ein Kuchenverkauf statt.