Villingen-Schwenningen Noch keine Entscheidung getroffen

Was Renate Breuning (CDU) als Erste formulierte, nämlich, dass sie sich der Bedeutung des Museums bewusst sei, bekräftigten alle Redner nach ihr auch. Aber eine Skepsis blieb – und wenn es die war, dass der Oberbürgermeister wieder alles am Gemeinderat vorbei vorbereitet habe. Sie fragte sich, was Michael Hütt bisher gemacht habe, wenn er jetzt auch noch im Uhrenindustriemuseum einsteigen solle. Sie schlug vor, dem Trägerverein erst einmal für zwei Jahre ein bisschen mehr Geld zu geben, für die Geschäftsführung eine 450-Euro-Kraft einzustellen – ganz ehrenamtlich sei ein bisschen viel verlangt. Kubon konterte, dass der Trägerverein jetzt im Prinzip schon die Stadt und der Kreis seien. Diese Konstellation weiter zu führen nach dem Ausscheiden der Geschäftsführerin sei nicht mehr zumutbar. "Wir machen was, was so nicht mehr funktioniert."