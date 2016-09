Villingen-Schwenningen Noch kein Sprecher für Behinderte

Villingen-Schwenningen. Seit dem Tod von Renate Graven­stein im März 2015 ist die Stelle einer Behindertenbeauftragten der Stadt vakant. Wohl besteht der Behindertenbeirat der Stadt, aber keiner seiner Mitglieder ist bereit, die verantwortungsvolle und zeitaufwändige Arbeit zu übernehmen, teilt die SPD mit. Hannelore Radigk war bereit, den Behindertenbeirat zu vertreten. Mit zum Gespräch hatte SPD-Fraktionsvorsitzender Edgar Schurr auch den Behindertenbeauftragten des Schwarzwald-Baar-Kreises, Manfred ­Kemter, eingeladen.

Was macht es so schwer, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Renate Gravenstein zu finden? Für die Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg ist die Sache klar: Sie sind verpflichtet, Behindertenbeauftragte einstellen, die vom Land bezahlt werden. In den Städten arbeiten die städtischen Behindertenbeauftragten meist ehrenamtlich. So bisher auch in VS. Die Stadt stellte eine Pauschale für Sachausgaben und ein Büro für Beratungen zur Verfügung.

In den vergangenen Monaten war sowohl in der Verwaltung wie auch im Gemeinderat die Frage erörtert worden, ob nicht eine Aufwandsentschädigung für die Aufgabe eines Städtischen Behindertenbeauftragten angemessen wäre. Der Oberbürgermeister hatte eine 460-Euro-Stelle vorgeschlagen. Im Gespräch mit der SPD-Fraktion machte Hannelore Radigk allerdings deutlich, dass in der gegenwärtigen Situation die Aufgabe besser von einem städtischen Mitarbeiter wahrgenommen werden sollte.