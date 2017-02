VS-Villingen (wz) Für den 25. Ball der Kleinen Vereine unter dem Motto "XXV.bdkv" (die Römer kommen) in der Neuen Tonhalle am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, gibt es für alle Kurzentschlossenen noch Karten im Vorverkauf. Der ist von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr in den Geschäftsräumen der Karosserie- und Lackierwerkstatt Menella in der Singener Straße 8. Der Eintritt beträgt wie bisher zwölf Euro. Über 100 Akteure der Fleck Fleck und der Brigachblätzle bereiten das Programm seit Wochen vor, damit das närrisch römische Spektakulum über die Bühne gehen kann. Für den Musik-Mix sorgt DJ Fazio.