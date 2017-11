Villingen-Schwenningen Noch bis Sonntag läuft Abstimmung um Sportler des Jahres

Villingen-Schwenningen. Die Sportparty am 25. November in der Neuen Tonhalle in Villingen rückt Schritt für Schritt näher. Bis Sonntag, 12. November, ist die Bevölkerung in Villingen-Schwenningen aufgerufen den Sportler, die Sportlerin, die Mannschaft und den ­Master des Jahres 2017 zu wählen. Mitmachen kann man über www.sportparty-vs.de oder per E-Mail an vote@sportverbandvs.de. Unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost.