Villingen-Schwenningen Nils Landgren stimmt auf Weihnachten ein

Der Weltstar an der roten Posaune kommt mit seinen Freunden, darunter vier Sängerinnen, ins Franziskaner- Konzerthaus nach Villingen und feiert dort am 6. Dezember, 20 Uhr, "Christmas with my friends". Auf seine Auftritte freue er sich wie ein Kind bei der Bescherung, sagte Landgren einmal – und zudem sei ihm Weihnachten ein Herzensanliegen. Bei aller musikalischen Brillanz der hochqualifizierten Musiker bewegt ihn um diese Jahreszeit vor allem aber auch das Wesentliche, die Botschaft hinter der Musik. Frieden, Freiheit und Freundschaft sind möglich, so könnte man diese musikalische Mission in Worte fassen.

"Wir waren alle froh und begeistert", beschreibt Landgren voller Freude die Arbeit am diesjährigen Album. In motivierter Stimmung und im denkbar besten Geiste der Freundschaft kam dann auch das gemeinsame Programm zustande. Der besondere Reiz liegt, für Jazz-Musiker eher ungewohnt, in der klaren, eindringlichen, technisch reduzierten musikalischen Sprache. Die charmanten Glanzlichter jedoch werden von den Chorpassagen der vier Sängerinnen gesetzt. Ein harmonisches – im doppelten Sinne des Wortes – Geschenk von Freunden für Freunde.

Es gibt wohl keinen gelungeneren Auftakt zur Adventszeit, als in Gesellschaft guter Freunde einen Abend mit Nils Landgren und dessen "friends" zu verbringen. Mit dabei sind Jonas Knutsson (Saxophon), Johan Norberg (Gitarre), Eva Kruse (Bass) und Ida Sand (Klavier und Gesang), sowie Sharon Dyall, Jessica Pilnäs und Jeanette Köhn (alle Gesang).