Villingen-Schwenningen Niederes Tor: Nachbau löst Diskussion aus

Die Bürgerstimmen: Wer die Kommentare in den sozialen Netzwerken verfolgt hat, kann verstehen, dass es Flöß die Sprache verschlagen hat. Das Projekt wurde von dem meisten Usern zerrissen: "Sinnloser Scheiß", "unnötig wie ein Kropf", "Stahlkäfig", "das braucht kein Mensch", waren wenig schmeichelhafte Benotungen für das Modell. Andere Nutzer sorgen sich darum, dass das Stadtbild noch weiter verschandelt werde und erinnern daran, wie es schon an manchen Stellen der Stadt aussehe. Doch es gibt auch Befürworter, die das Projekt "diskussionswürdig" empfinden und bezüglich des Stahlkonstruktes am Niederen Tor von "Liebe auf den zweiten Blick" sprechen.

Die Aufgeschlossenen: Von Pros und Contras und Konflikten, wenn es um Bauprojekte in der historischen Innenstadt geht, weiß auch Alfred ­Oswald, Pressesprecher der Stadt Ravensburg, zu berichten. Vor allem das "Bürgerforum ­Altstadt" wache darüber, was in der Innenstadt passiere. Der Grundzug in der Stadt­entwicklung sei aber klar: "Wir sind eine moderne Stadt in alten Mauern." Ähnlich das Vorgehen in Würzburg: Dort fallen Entscheidungen einerseits für moderne Architektur, um ­Lückenschlüsse wieder zu füllen, so Georg Wagenbrenner, Pressesprecher der Stadt. Andererseits sei beispielsweise der Rathausturm in historisierender Form saniert worden. Und wie sieht es in anderen Städten aus: Sind deren Bürger aufgeschlossen gegenüber modernen Nachbauten oder eher ablehnend?

Die Historischen: In Rothenburg ob der Tauber herrschen strenge Reglements. Nachdem die fränkische Stadt zu fast einem Drittel zerstört worden war, seien die Gebäude originalgetreu nachgebaut worden, hieß es aus der Pressestelle der Stadt. Auch künftig werde in der Innenstadt historisierend wiederaufgebaut, falls ein Haus einstürzen sollte. "Die Passanten sollen sich ruhig fragen, ist das Haus jetzt alt oder neu", erläutert die Mitarbeiterin. "Einen modernen Bau wollen wir in der Innenstadt nicht haben."

Die Neinsager: Mit fehlenden Stadttoren kennen sich auch die Isnyer bestens aus. Ein Schweizer Stararchitekt wollte ihnen eines wieder nachbauen, als Glaskonstrukt und mit schwarzem Mörtel. Der Designer machte die Rechnung ohne die Bürger: Die votierten bei einem Bürgerentscheid gegen die Pläne und der Glasbau verschwand in der Versenkung. 72 Prozent senkten den Daumen.

Das Vorbild: Was im Allgäu nicht möglich war, wurde im Hessischen realisiert. Was sich in Hanau abspielte, könnte die Blaupause für VS sein, finden ein paar Stadträte, darunter Renate Breuning. Dort wurde der Turm einer Kirche nachgebaut, als modernes Stahlkonstrukt. Wie ein Gerippe ragt der neue Turm in den Himmel. Gab es Kontroversen in der Bevölkerung? Anfänglich ja, erinnert sich Martin Hoppe, bei der Stadt unter anderem für Kultur und Stadtidentität zuständig. Eine private Altstadt-Initiative hatte die Idee, überzeugte die Bürger und sammelte 75 000 Euro an Spenden, ebenso viel Geld gab die Stadt "und damit war das Projekt finanziert". Die Akzeptanz sei hoch, zumal das Stahl-Gerippe nicht nur ein Wahrzeichen geworden sei, sondern auch Mahnmal-Charakter habe. Die gotisch geprägte Johanneskirche sei wie der Großteil der Stadt 1945 zerstört worden, der ­skeletthafte Turm soll an den Fliegerangriff erinnern.

Der Einzelgänger: Der Wiederaufbau historischer Bauten? Da muss Rottweils Pressesprecher Thomas Hermann passen. Nur ein Vorstoß sei ihm bekannt, der aber nie ernsthaft debattiert worden sei: Ein ehemaliges Bürgerwehrmitglied schlug vor, Teile der alten Stadtmauer nahe des Pulverturmes originalgetreu, nebst Schießscharten, nachzubauen. Ohne Erfolg.

Die Genügsamen: In Bad Wimpfen sieht man die Sache mit den historischen Bauten recht entspannt. Zwar sei auch in der Stadt einiges an alter Bausubstanz nicht mehr vorhanden, aber Nachbauten sind für das mittelalterliche Städtchen im Hohenlohischen kein Thema, nicht nur aus finanziellen Gründen. Der Kämmerer der Stadt sieht’s pragmatisch: "Das was wir hier an historischen Gebäuden haben, ist völlig ausreichend."