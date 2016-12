Villingen-Schwenningen Nichts ist mehr, wie es einmal war

VS-Villingen. Das Theater Lindenhof hält sich bei seiner Inszenierung von Max Frischs Erfolgsroman "Homo Faber" dicht an den Originaltext. Zu sehen ist das Stück am Dienstag, 20. Dezember, 20 Uhr, im Theater am Ring.

"Ich glaube nicht an Fügung und Schicksal, als Techniker bin ich gewohnt, mit den Formeln der Wahrscheinlichkeit zu rechnen", so beschreibt Walter Faber in einem klaren Satz sich und seine Welt. Und dann, entgegen aller Wahrscheinlichkeit, begegnet er dem Unvorhersehbaren, das ihn vollkommen verwirrt.

Durch eine Kette von Zufällen trifft er die junge Sabeth. Ausgerechnet sie, die ihn an seine Jugendliebe Hanna erinnert, wird zu seinem Schicksal. Er verliebt sich in sie und beginnt mit ihr eine Reise durch Europa. Er ahnt, was er nicht wissen will: Sabeth ist seine Tochter. Durch die folgenden unvorhergesehenen Ereignisse, die Faber mit seiner Schuld und der eigenen Sterblichkeit konfrontieren, wird sein Weltbild erschüttert.