Villingen-Schwenningen Nichts als Ketten und Billigheimer?

Villingen-Schwenningen. Geht es nach der Wirtschaftsförderin Beate Behrens, dann haben es die Kunden selbst in der Hand: "Jeder Kunde der Innenstadt entscheidet selbst, ob er das Angebot attraktiv findet oder auch nicht. Dem entsprechend, bleibt ein Händler ›auf dem Markt‹ oder geht auch wieder, wenn die Kunden sein Angebot ablehnen", meint sie. Der Markt reguliere sich also quasi von selbst. Die Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing arbeiteten lediglich "kontinuierlich an den Rahmenbedingungen mit".

Aber macht es sich die Wirtschaftsförderin nicht zu einfach? Müsste sie nicht zumindest im engen Dialog mit Vermietern von Ladenlokalen in den Haupteinkaufsstraßen stehen und für eine vernünftige, ansprechende und im Sinne eines ausgeglichenen Branchenmixes passende Vermietung sensibilisieren?

Der Deutsche Städtetag sieht Wirtschaftförderer durchaus auch in der Rolle als "Moderator, Mediator, Krisenmanager und Initiator". Der anhaltende Trend zu "Großbetriebsformen sowie sich immer deutlicher abzeichnende Verschiebungen zugunsten des Internets im Einzelhandel führen zur Auflösung traditioneller Versorgungsstandorte", so der Deutsche Städtetag. Gleichzeitig werde die Aufenthaltsqualität "von Stadt(teil)zentren zunehmend gefährdet". Er empfiehlt: "Zur Stärkung der Innenstädte wurden bereits von einigen Städten sogenannte Märkte- und Zentrenkonzepte aufgelegt. Sie sind eine Möglichkeit, gerade im Einzelhandel die Ansiedlungspolitik zu steuern".