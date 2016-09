Villingen-Schwenningen Nichtraucher werden in sechs Wochen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Umgerechnet auf den Schwarzwald-Baar-Kreis bezahlen hier demnach 280 bis 330 Raucher ihre Sucht jährlich mit dem Leben. Es lohne es sich aus unterschiedlichen Gründen mit dem Rauchen aufzuhören. Die Fachstelle Sucht, bietet ein Tabakentwöhnungsprogramm in der Außenstelle in Donaueschingen an. Unter der Leitung von Markus Salhab werden die Teilnehmer einen persönlichen Schlusspunkt setzen und können innerhalb von sechs Wochen lernen, zukünftig ohne Tabak zu leben. Der Kurs wird jeweils an einem Montag von 18.30 und 20.30 Uhr stattfinden. Die Kosten werden zum Teil von der Krankenkasse erstattet. Kursbeginn ist am Montag, 10. Oktober. Teilnahme ist nur nach verbindlicher Anmeldung möglich. Weitere Informationen bei der Fachstelle Sucht Telefon: 07721/87 86 460 E-Mail: fs-sbk@bw-lv.de