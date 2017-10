Villingen-Schwenningen Nicht richten, es geht ums Verstehen

Hier und da stoße man dabei noch immer auf "massive Widerstände", weiß der Historiker aus Erfahrung und Maulhardt setzt "durchaus auf ergänzende Hinweise aus der Bevölkerung". Da sich die zweitägige Veranstaltung nicht nur an Fachleute, sondern auch an interessierte Bürger richte, habe man bei der Auswahl der Referate den Fokus auf deren Verständlichkeit gelegt, versichert der Stadtarchivar, der selbst unter anderem über die Geschichtsschreibung zum Nationalsozialismus in Villingen-Schwenningen (Samstag, 14. Oktober, 15.45 Uhr) sprechen wird.

Unter welchen Bedingungen gelang es der NSDAP sich in welchen Kommunen ­dauerhaft einzunisten? Fallbeispiele geben Antwort auf diese Frage und verdeutlichen Parallelen zur heutigen Zeit, kündigen die Veranstalter an. Damals wie derzeit werden Feindbilder konstruiert und sorgen öffentliche und mediale Auftritte für Stimmung.

Zur Tagung "Kommunen im Nationalsozialismus" begrüßt am Freitag, 13. Oktober, 9.45 Uhr, Oberbürgermeister Rupert Kubon. Den Abendvortrag "Städte im Nationalsozialismus im Spiegel der Forschung" um 19.30 Uhr hält Malte Thießen aus Münster. Am Samstag, 14. Oktober, beginnen die Vorträge unter der Moderation von Heinrich Maulhardt und seinem Stuttgarter Amtskollegen Roland Müller um 9 Uhr. Die Tagung endet um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden werden erbeten. Anmeldungen sind unter stadtarchiv@villingen-schwenningen.de oder Telefon 07721/821810 erwünscht. Zeitgleich zu den Vorträgen bietet Heinz Lörcher am Samstag um 11 Uhr eine Führung durch Villingen an - "Was man aus dem Dritten Reich noch sehen kann".