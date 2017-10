Villingen-Schwenningen "Nicht reinlassen und Polizei rufen!"

Villingen-Schwenningen. Die Handy-Nachricht verbreitete sich am Dienstag in der Doppelstadt sowie in sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer: "Wir bekommen gerade Meldung intern von der Feuerwehr...es sind Leute unterwegs, die sich von Haus zu Haus durcharbeiten und kontrollieren wollen, ob die jetzt seit Januar gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder vorhanden sind....nicht rein lassen und Polizei rufen....eine organisierte Bande!!! Weiter posten!!"

Die Polizei gerufen hat aber offenbar in der Doppelstadt bislang noch keiner. "Wir haben von polizeilicher Seite keine Anzeige von irgendwelchen Leuten erhalten", sagt Dieter Popp von der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Tuttlingen. Dort glühte der heiße Draht am Dienstag allenfalls wegen der Nachfragen von Journalisten aus den fünf zu betreuenden Landkreisen, die sich nach potenziellen Betrügern erkundigten. Obacht sei dennoch geboten: "Es kann durchaus sein, dass so etwas anderswo war" – Whats-App und Co. kennen keine Stadtgrenzen.

Auch Feuerwehrkommandant Ben Bockemühl und seinen Abteilungskollegen seien, so die städtische Pressesprecherin Madlen Falke, keine entsprechenden Vorfälle bekannt. Sie stellt jedoch klar: "Die Feuerwehr selbst kontrolliert keine Rauchmeldeanlagen von Privaten", allenfalls im Rahmen einer Brandverhütungsschau und dies dann im gewerblichen Bereich. Davon abgesehen könnten sich die hiesigen Feuerwehrleute im Bedarfsfall ausweisen.