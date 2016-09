Villingen-Schwenningen Nicht nur der Basar ist sehr gefragt

Aber im Januar 1952 ist von einem neu ins Leben gerufenen "Katholischen Frauen- und Mütterverein" in Obereschach die Rede. Im Rahmen einer schlichten Feierstunde wurden damals 150 Frauen in die Gemeinschaft aufgenommen, und auch heute gehören noch 119 Frauen dieser Gemeinschaft an.

Ausrichtung geändert

In den vielen Jahren des Bestehens hat sich nicht nur der Mitgliedsbeitrag, sondern auch die Ausrichtung der Frauengemeinschaft stark verändert und den Gegebenheiten angepasst. Waren es in den 60er- und 70er-Jahren überwiegend kirchliche Anlässe und Wallfahrten, zu denen sich die Gemeinschaft trafen, wurde 1975 auf Anregung von Pater Norbert ­Schlegel der erste Weihnachtsbasar veranstaltet, dessen Erlös der Kirchenrenovation zu Gute kam. Seit 1989 findet dieser bei Jung und Alt beliebte Basar nun jährlich in der Festhalle statt und ist aus dem Obereschacher Gesellschaftsleben nicht mehr wegzudenken. Der Mitgliedsbeitrag hat sich von ursprünglich einer Mark auf nunmehr fünf Euro erhöht.

In den 90er-Jahren wurden karitative Aktionen begonnen. So wurde für Leprastationen in Rhodesien und in Papua-Neuguinea gehäkelt und gestickt, die Gestaltung eines Blumenteppichs an Fronleichnam übernommen und der Weltgebetstag der Frauen organisiert. Seit 1988 beteiligt sich die Gemeinschaft auch am Obereschacher Dorffest. Der Reinerlös aus Dorffest und Adventsbasar kommt regelmäßig wohltätigen Zwecken zugute. Seit 1998 kamen dadurch rund 37 000 Euro zusammen.

Nun will die Gemeinschaft zusammen mit der ganzen Gemeinde am kommeneden Samstag, 24. September, 18 Uhr, den Festgottesdienst in der St. Ulrichs­kirche feiern und anschließend im Vereinshaus "Alte Schule" auf 100 Jahre Bestehen anstoßen. Dort wird auch eine kleine Ausstellung auf die vielfältigen Aktivitäten der Gemeinschaft hinweisen.