Villingen-Schwenningen "Nicht jeder ist so hart wie ich"

VS-Villingen. "Immer wieder ist die Ferne doch so nah" – wer Rapmusik mit Lokalkolorit mag, der kennt Andi bereits von der Villinger Rapgruppe Rap Squad One. Dort rappt und singt er mit gefühlvoller Stimme zu mehr oder weniger schnellen Beats und Melodien. Doch wie talentiert der 27-jährige Rapper sprachlich wirklich ist, zeigt sich vor allem in seinen Zungenbrecher-Videos. Denn neben Musik liebt der Student elektronischer Medien vor allem eins: die Herausforderung. Bereits im Januar diesen Jahres sagte er 17 Zungenbrecher in einer Minute auf, lud ein Video davon hoch und ging damit auf Facebook durch die Decke.

Damals fand er während der Prüfungsvorbereitung wieder eine Liste von Zungenbrechern, die er sich lange Zeit zuvor einmal herausgeschrieben hatte, und begann sie so schnell wie möglich aufzusagen. Bald fiel Andi auf, wie viel Spaß es ihm bereitete, die Zeit immer weiter herabzusetzen. "Bereits beim Aufsagen ohne Zeitdruck kam ich der Minutengrenze schon nah", erzählt er.

Wer davon schon beeindruckt war, dem wird es jetzt die Schuhe ausgezogen haben. Andi suchte nämlich sogleich nach der nächsten Herausforderung und fand sie in der Fernsehshow "Wetten dass...?". 2006 schaffte es der Hamburger Jurist Georg Winter bei Thomas Gottschalk, sieben selbst ausgedachte Zungenbrecher fehlerfrei aufzusagen, und das innerhalb von 55 Sekunden. Fortan galt er als einer der schnellsten Sprecher Deutschlands – bis jetzt. Denn Andi aus Villingen hat ihm den Titel streitig gemacht.