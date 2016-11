Villingen-Schwenningen Nicht immer ist das Leiden offensichtlich

Villingen-Schwenningen (bn). Das im April vielbeachtete erste offene VS-Forum des Psychosozialen Zentrums "Refugio" findet eine Fortsetzung: am Freitag, 18. November, geht es im Martin-Luther-Haus um "Wege aus dem seelischen Trauma geflüchteter Menschen". Adressiert ist die Veranstaltung an all jene, die mit Flüchtlingen haupt- oder ehrenamtlich zu tun haben.