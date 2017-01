Villingen-Schwenningen Nicht der Schnee, sondern das Eis lockt an

Besonders in den Weihnachtsferien habe das Team alle Hände voll zu tun, wenn der Eislaufbetrieb fast durchgängig zwischen 10 und 17 Uhr sowie zwischen 19 und 21.30 Uhr laufe. Hinzu komme das Training der Wild Wings auf Bahn 1 nebenan. "Wenn viel Betrieb ist, helfe ich auch an der Kasse aus", ergänzt Weber.

"Wir sind mindestens zweimal im Jahr hier", sagt Marco Braun. Seine Kinder seien mittlerweile zu alt zum Schlittenfahren. "Schlittschuhlaufen ist einfach cooler", sagt die zwölfjährige Leonie.

Das finden auch die Freunde Joel, Marc und Wladimir aus Villingen. "Wir möchten den Winter schließlich richtig ausnutzen", sagen sie. Und das könnten sie nicht nur draußen, sondern auch in der Halle. Der Schneefall vom Vortag habe ihn noch mal richtig in Stimmung gebracht, erzählt der 16-jährige Wladimir.

Wenn es in den kommenden Tagen nochmals schneie, würden sie natürlich den Schlitten aus dem Keller holen, berichten die Geschwister Devin und Eliana aus Fluor-Winzeln. "Solange vertreiben wir uns die Zeit in der Halle, es macht wirklich Spaß", meint auch ihre Mutter. Und dafür nähmen sie auch die längere Anfahrt in Kauf.

Auch auf dem Eis anzutreffen ist das 15-köpfige Jugendorchester Brigachtal-Tannheim. "Wir haben unsere Weihnachtsfeier in die Eishalle verlegt", erzählt deren Betreuerin und stellt Kuchen sowie Getränke bereit. "Es ist einfach mal etwas anderes."

Ihre ersten Schwünge auf dem Eis wagt heute die vierjährige Laura, die mit ihren Eltern aus Immendingen gekommen ist. "Für uns liegt die Helios Arena am nächsten. Es gefällt uns hier", sagt das Ehepaar De Giovanni.

Bisher zufrieden zeigt sich der KEB-Geschäftsführer Klaus Hässler. "Natürlich profitieren wir vom bisher schneearmen Winter." Besonders in der vergangenen Woche sei der Betrieb hervorragend gelaufen. "Da kamen täglich bis zu 1200 Besucher", fügt Hässler hinzu.

Und auch wenn der Winter nun doch noch Einzug halten sollte: Von Mitte Januar bis März verbrächten viele Schulen – auch aus der weiteren Umgebung – ihr Wintersporttage in der Eishalle. "Wir erwarten weiterhin ein gutes Geschäft."