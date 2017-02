Villingen-Schwenningen Newcomer sind eingeladen

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Was macht die Wirtschaftsjunioren aus? Was verbindet die jungen Unternehmer und Führungskräfte, und wie profitieren sie von den Aktivitäten und Veranstaltungen des Verbunds? Diese und viele weitere Fragen sollen beim Newcomer-Abend der Wirtschaftsjunioren Schwarzwald Baar-Heuberg am Montag, 6. März, ab 19 Uhr im BMW Autohaus AHG in Villingen- Schwenningen beantwortet werden.