Für Samstag, 12. und Sonntag, 13. November, 20 Uhr, hat der Obereschacher Chor "Colours of Pop" zu ihrem Jahreskonzert unter dem Motto "New York – New York" in das Capitol-Filmtheater in Schwenningen eingeladen, was für den Chor zunächst ein Wagnis bedeutete. Jetzt können der Vorsitzende Christoph Reich und die Chorleiterin Selina Fritz erfreut mitteilen, dass beide Konzerte restlos ausverkauft sind. In ihrem anspruchsvollen und vielseitigen Programm wird der Chor mit Musicals, Gospels, Evergreens und Musik aus der Neuzeit durch eine der lebendigsten Metropolen der USA führen. Foto: Leiber