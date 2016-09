Villingen-Schwenningen Neuordnung des Areals steht bevor

Vorgestellt wurden diese Überlegungen bereits Ende 2014 dem Gemeinderat, der die Planungen absegnete. In den vergangenen rund anderthalb Jahren wurden vonseiten Lidl die Vorbereitungen weiter vorangetrieben. Seit einigen Wochen steht nun der Zeitplan. "Aktuell werden die Ausschreibungen vorbereitet, der Abriss und der Baubeginn sind für Anfang 2017 geplant", erklärt Lidl-Pressesprecherin Diana Zvicer-Senolan auf Anfrage unserer Zeitung.

Geplant sind ein Neubau mit etwa 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie 109 neue Parkplätze. Eine Vergrößerung der Verkaufsfläche ist hierbei nicht geplant. "Die neue Filiale wird voraus­sichtlich in etwa einem Jahr eröffnen", so die Pressesprecherin.

Doch was passiert in der Zwischenzeit mit dem Polo, der nach dem Abriss des Marktes keine Verkaufsfläche mehr hat? Zvicer-Senolan: "Polo wird vorübergehend in einem Interimszelt auf unserem Parkplatz untergebracht." Keine Zukunft in der Neuordnung haben hingegen die Mieter des Gebäudes Am Krebsgraben 4. Hier seien keine Anschlussverträge mit den dortigen Mietern geplant, erklärt man bei Lidl. Ende Dezember dieses Jahres laufen die Verträge aus.

Standortsuche

Betroffen hiervor ist unter anderem der Kik-Textildiscounter. Dort bestätigt man auf Nachfrage die Schließung der Filiale. Arbeitsplätze seien jedoch nicht in Gefahr. "Die acht Mitarbeiter werden in umliegenden Filialen umgesetzt", so Olga Bakanow von der Unternehmenskommunikation. Derzeit ist man bei Kik noch auf der Suche nach einem Ersatzstandort.

Ähnlich geht es auch den anderen Mietern. Während der Bizim-Imbiss bereits umgezogen ist, weiß man beim türkischen Lebensmittelmarkt Atak Market noch nicht weiter. Denn neben der erst kürzlich in Schwenningen eröffneten zweiten Filiale möchte man auch weiterhin in Villingen präsent sein. "Wir wollen weitermachen, suchen aber noch nach einem geeigneten Laden", erläutert Geschäftsführer Metin Akar.

Ähnlich sieht es beim Friseursalon Dunowell im gleichen Gebäude aus. Die dortige Geschäftsführerin Burcu Tezel erzählt, dass man im Sommer die Kündigung erhalten habe. "Wir haben schon etwas im Blick, es ist jedoch noch nicht sicher, ob wir dort hinziehen können", hofft Tezel – wie auch die anderen Mieter – auf eine baldige Entscheidung bei der Suche.