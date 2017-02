Villingen-Schwenningen Neun Referendare beginnen Ausbildung

Im Rahmen einer kurzen Dienstbesprechung begrüßte das Kollegium die neu auszubildenden Lehrkräfte. Schulleiter Matthias ­ Reuther stellte dabei heraus, dass Kollegialität, Erfahrung und Unterrichtspraxis zusammen mit den aktuellen Erkenntnissen aus Fachwissenschaft und Pädagogik, die die neuen Lehrkräfte mitbringen, auch in den kommenden eineinhalb Jahren die kontinuierliche Entwicklung des Unterrichts an der Schule prägen werden. Ganz in diesem Sinne starteten die Referendare mit ihren ersten Unterrichtsbeobachtungen.