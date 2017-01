Schwarzwald-Baar-Kreis. Auch dieses Jahr erfährt der Neujahrstreff der Industrie- und Handelskammer (IHK) einen großen Zulauf. "Wir haben wiederum eine tolle Resonanz auf unsere Premiumveranstaltung", sagt IHK-Pressesprecher Christian Beck. „Mit bislang rund 2400 Anmeldungen sind die Messehallen in VS-Schwenningen bereits jetzt bis zum letzten Platz gefüllt. Wir bedauern sehr, dass wir deshalb keine weiteren Anmeldungen mehr entgegen nehmen können." Im diesem Jahr feiert die IHK ihr 150-jähriges Bestehen. Zum Auftakt hat sie für ihren traditionellen Neujahrstreff am Mittwoch, 8. Februar, mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann einen hochkarätigen Gastredner gewinnen können. Kretschmann spricht an diesem Abend zum Thema "Starke Regionen, starkes Land". Die Messehallen sind bereits ab 18 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.