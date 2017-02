Villingen-Schwenningen Neujahrstreff ein echtes Netzwerk

"Ziemlich genau 2400 Gäste" seien gekommen, erklärte IHK-Sprecher Christian Beck auf Anfrage. "Wir sind sehr zufrieden", erklärte er.

Vor allem die humorige Rede von Ministerpräsident Winfried Kretschmann sei sehr gut angekommen, erklärte Beck: "Er war wirklich gut drauf." Außerdem gefielen den Gästen die Darbietungen der Musikhochschule Trossingen zum 150-jährigen Bestehen der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. "Das fanden die Besucher toll", berichtet Beck. Die Rektorin der Musikhochschule, Elisabeth Gutjahr, beteiligte sich in einem historischen Kostüm an der Anmoderation zur Veranstaltung. Optisch auf riesigen Leinwänden übertragen wurde das Ereignis in Schwarzweiß, so dass es tatsächlich den Anschein hatte, es handele sich um Bilder der Vergangenheit. Studierende der Musikhochschule Trossingen brachten dann neue Variationen alter Volkslieder, wie zum Beispiel "Kein schöner Land" auf die Bühne, während im Hintergrund passende Visualisierungen zu sehen waren.

Die Gäste, vor allem Unternehmer und Mitglieder der IHK in der gesamten Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, nutzen den Neujahrstreff, der in seiner Größe wohl einmalig ist, seit Jahren zum geselligen Beisammensein. "Die Unternehmer, die sich sonst das ganze Jahr nicht sehen, freuen sich das ganze Jahr auf das Treffen", berichtete Beck. Bis gegen ein Uhr am Morgen blieben einige Gäste. "Das ist ein Netzwerk, das sich genauso entwickelt hat wie die Veranstaltung", erklärte der Sprecher. Viele Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer waren an dem Abend im Einsatz, unterstützt von der Landesberufsschule.