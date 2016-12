Villingen-Schwenningen Neujahrspaschen: Die Würfel fallen wieder

So geht’s

Der erste Spieler beginnt zu würfeln. Eine Eins zählt 100 Punkte, eine sechs 60 Punkte, im Übrigen zählen die Augen, wie sie fallen: Eine Zwei zählt zwei Punkte, eine Drei drei und so weiter. Wer die niedrigste Zahl in einer Runde würfelt, hat verloren und muss 40 Cent zahlen, ebenso jene, die weniger als zehn Punkte haben. Haben zwei oder mehr Spieler die gleiche Punktzahl in einer Runde, bezahlt derjenige, der diese Zahl zuletzt gewürfelt hat. Die neue Runde beginnt der Verlierer. Gespielt wird so lange, bis das Geld für einen Kranz zusammengekommen ist. Im zweiten Teil wird nun um den Kranz gespielt: Hier darf der erste Würfler entscheiden, ob er seinen ersten Wurf wertet oder es lieber ein zweites oder sogar drittes Mal versuchen will. Dabei darf man auch einen oder zwei Würfel stehen lassen und mit den restlichen noch einen Versuch wagen. Auch hier zählen die Augen, wie bereits erläutert. Päsche, die nur im ersten Wurf eines jeden Spielers anerkannt werden, sind aber mehr wert: Höchster ist der Einser-Pasch, danach kommt der Sechser-Pasch, es folgen Zweier-, Dreier-, Vierer- und Fünfer-Pasch.

Der Gewinner des Kranzes darf die nächste Runde eröffnen. Bevor er dies tut, muss er allerdings erst einmal wieder 40 oder 50 Cent in die Kasse einbezahlen.