Villingen-Schwenningen Neujahrskonzerte mit Überraschungen

Die Neujahrskonzerte sind seit vielen Jahren glanzvoller Auftakt des neuen Jahres und Beginn der Saison des Orchesters, die 2018 von vier Gastdirigenten und einer Gastdirigentin gestaltet wird. Helmuth Reichel-Silva (18. März), Hannes Reich (13. Mai), Sabine Schönberger (21. Juli) und Achim Fiedler (3. Oktober) sind die weiteren Kandidaten am Dirigentenpult.

Am Ende des Jahres wählen die aktiven Musiker des Orchesters aus diesen Kan­didaten einen neuen Chefdirigenten, der dann ab Januar 2019 das Sinfonieorchester leitet. Informationen über die Gastdirigenten, die Konzerte und Abonnements gibt es unter www.sinfonieorchester-vs.de.

Die Karten für die Neujahrskonzerte am 1. Januar um 17 Uhr und am 7. Januar um 19 Uhr kosten 30, 26 und 22 Euro und sind ab Montag, 13. November im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum (07721/82 25 25) und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Ticketshop hat ab 10 Uhr geöffnet am Montag.