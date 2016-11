Villingen-Schwenningen Neugierige sind hier genau richtig

Die heutige, moderne Saloninhaberin, die den passenden Rahmen bereitstellte, war Simone Mader mit dem Heimathafen, ein Laden, in dem Geschenke und Kreativideen in Hülle und Fülle zu finden sind. Die ersten Gäste gingen nach fünf Stunden Salongespräch, mit der Erfahrung einer wiederbelebten und doch modernen Form der Kultur. Das Ziel von Mader und Labus, dass Menschen mit neuen Eindrücken nach Hause gehen, haben Silke Mader und Birgit Labus erreicht. Das nächste Salongespräch an der Brigach soll im Januar folgen, gerne wieder mit neuen ­Gästen.

Weitere Informationen: Nächster Termin des Salongesprächs unter www.heimathafen-vs.de