Villingen-Schwenningen Neues Wohnprojekt in Südstadt

Villingen-Schwenningen. "Wohnen und Leben in Vielfalt" ist bald in der Vom-Stein-Straße in Villingen möglich. Die Baugenossenschaft Familienheim plant in Kooperation mit der St. Gallus-Hilfe ein inklusives Wohnprojekt gegenüber der Südstadtschule.

Die Warteliste bei Barbara Reichstein, Regionalleiterin der St. Gallus-Hilfe, die sich unter dem Dach der Stiftung Liebenau um Menschen mit Behinderung kümmert, ist lang. Erwachsene Menschen mit Handicap suchen geeigneten und bezahlbaren Wohnraum, den es für sie derzeit kaum gibt. Und das Mehrparteienhaus der Stiftung Liebenau in der Hochstraße am Bickeberg, in dem Menschen mit und ohne Behinderung seit Jahren in Harmonie unter einem Dach leben, ist dauerbelegt. Gemeinsam mit der Familienheim hat man jetzt ein Konzept entwickelt, das in der Vom-Stein-Straße umgesetzt werden und Anfang 2018 fertiggestellt sein soll.

Gestern übergab Familienheim-Geschäftsführer Sebastian Merkle den Bauantrag an Bürgermeister Detlev Bührer. Darin enthalten sind die Planungen für ein Gebäude mit zwölf Einzimmerappartements, vier Zwei- und zwei Dreizimmer-Mietwohnungen auf zwei Etagen. Im Dachgeschoss wird ein von der St. Gallus-Hilfe moderierter Gemeinschaftsraum geschaffen.