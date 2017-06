Villingen-Schwenningen Neues Team an der Spitze des Spitals

VS-Villingen. "Wir vier passen gut zusammen", betont Tanja Schneckenburger, die bisher schon als stellvertretende Einrichtungsleiterin des Alten- und Pflegeheims in den Erbsenlachen Verantwortung getragen hat. Nach den Turbulenzen um die fristlose Kündigung der bisherigen Heimleiterin und eines Pflegedienstmitarbeiters im Dezember sei das Alten- und Pflegeheim in den Erbsenlachen wieder in einem ruhigen Fahrwasser. Sicher ist sie sich, gemeinsam mit dem Geschäftsführer und den beiden Pflegedienstleitern auf dem richtigen Weg zu sein und sich wieder allein um die ­ureigene Aufgabe des Spitals kümmern zu können: die gute Betreuung der bis zu 171 Bewohner in engem Kontakt mit den Angehörigen.

Auch Reichert zeigt sich optimistisch, dass Stiftungs- und Personalrat mit dieser Lösung die Weichen für eine positive Zukunft gestellt haben. Im Zuge des Neubaus des Heilig-Geist-Spitals am Warenbach sei die Entscheidung gefallen, am alten Standort in der Schertle­straße eine Hausleitung zu installieren und die Führungsmannschaft um einen zweiten Pflegedienstleiter zu ergänzen. Um diesen Posten schnell besetzen zu können, sei er bewusst nur intern ausgeschrieben gewesen, erklärt Reichert. Aus mehreren Bewerbungen sei die Wahl auf Tanja Schneckenburger gefallen, die sich in der Einrichtung bereits bewährt habe und fundierte Kenntnisse aufweise: Durch ihre Berufserfahrung decke sie Pflege, Hauswirtschaft und den kaufmännischen Bereich ab.

Nach ihrer Ausbildung zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin war sie ab 2009 im Spital und hatte als Hauswirtschaftsleiterin die Reinigung, die Wäscherei und die Dekoration unter sich. Dann habe sie neue Herausforderungen gesucht und die Niederlassung einer Reinigung übernommen, sich nebenberuflich zur Wirtschaftsfach- und zur Betriebswirtin weiterqualifiziert. Mit diesen Abschlüssen in der Tasche kam sie 2015 in das Alten- und Pflegeheim zurück, ist seither stellvertretende Heimleiterin und für das Aufnahme- und Koordinierungsmanagement zuständig. Sie sei die erste Anlaufstelle für Bewohner und deren Angehörige, ob es um die Gespräche zur Aufnahme neuer Senioren, Fragen der Pflege oder Verbesserungsvorschläge geht, erläutert Reichert. Unterstützung erhält sie von Jakob Proll, der schon als Pflegedienstleiter tätig ist. Die Führungsebene ergänzt der neue Pflegedienstleiter Siegfried Beha, der seit 20 Jahren in der Einsrichtung arbeitet, zuletzt als Wohnbereichsleiter.