Villingen-Schwenningen Neues Tannheimer Baugebiet möglich

VS-Tannheim. Vor dem Ortschaftsrat und zahlreichem Publikum wurden Details vorgestellt. Bereits die Präsentation der Zwischenergebnisse im Frühjahr stieß auf großes Interesse, die Bürger waren gut informiert und noch anstehenden Fragen zum Thema wurden offen und für den Augenblick zufriedenstellend beantwortet.

In Tannheim seien 99 Prozent der Baulandreserven, die rund 30 bis 55 Wohneinheiten ergeben könnten, relativ gut bebaubar. Leerstände gibt es keine drei Prozent, das sei viel besser als der Durchschnitt. Die Stadtverwaltung hat alle Baulückenbesitzer angefragt. Während in der Gesamtstadt von zwölf Prozent eine Rückmeldung kam, gab es aus Tannheim keine Rückmeldungen.

In Tannheim sei aber Leerstand nicht ein Thema, sondern eher Flächenmobilisierung. Denn in den nächsten zehn Jahren gebe es, so das Stadtplanungsbüro, auch in Tannheim eine Deckungslücke, dass Haushaltsgründer an eine eigene Immobilie kommen. Durch den natürlichen Alterungsprozess der Eigentümer könnten dann rund 45 Prozent zu Wohneigentum kommen, in rund 15 Jahren eventuell sogar 65 Prozent.