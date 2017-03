Villingen-Schwenningen Neues Kreisbusnetz ist derzeit in Planung

Die Stadt Villingen-Schwenningen wünscht sich zusätzlich zu den bestehenden Linien eine Schnellbuslinie über die B 523 zwischen Schwenningen und Tuttlingen. Die Kreisverwaltung sieht allerdings kein ausreichendes Fahrgastpotenzial, sondern hohe Betriebskosten, da die Linie mit zwei Bussen im Stundentakt betrieben werden müsste und keine Orte dazwischen bedient würden. Der Verkehrsplaner Ulrich Grosse bezifferte die Kosten für diese Busverbindung auf rund 520 000 Euro.

Insgesamt werden verschiedene Stellschrauben gedreht. Man hat einiges an Defiziten erkannte, die man mit dem neuen Plan gerne ausmerzen würde. Ziel ist es, mit attraktiven Verbindungen und Anschlussverbindungen sowie modernen Fahrzeugen mehr Personen vor allem in die Busse – aber auch in die Bahn – zu bekommen. Grosse versprach beispielsweise, dass in Donaueschingen ein "richtig guter Linienstern" entstehe, auch mit Blick an die Freiburger S-Bahn, die ab 2019 auch Donaueschingen erreichen soll.

Ebenfalls war man bereits in Gesprächen mit den Verkehrsunternehmen, die ihrerseits manche Bedenken äußerten. Vor allem wegen der Fahrzeugausstattung bezügliche W-Lan, Klimaanlage und Fahrzeugalter. Auch die Überlegungen, für den ÖPNV des Landkreises ein eigenes Corporate Design zu entwickeln, sehen sie skeptisch. Teilweise besteht noch Gesprächsbedarf wegen der geplanten Linienführungen. Gesprächsbedarf wird voraussichtlich auch in den Städten und Gemeinden bestehen. Landrat Sven Hinterseh bot den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern an, dass man mehrere Städte zusammenfasst und die Fachleute in Informationsveranstaltungen detailliert Rede und Antwort stehen.

In der kurzen Aussprache zu der umfangreichen Darstellung nannte CDU-Fraktionsvorsitzender Thorsten Frei vor allem die Kosten und den regionalen Konsens als zwei wichtige Punkte, von denen der Erfolg des neuen Nahverkehrswegeplans abhänge. In Sachen Werbung sieht er nicht die ganz großen Probleme, wie sie andere sehen. Werbung könne attraktiv sein und sich auch mit dem Corporate Design der VSB vertragen. Rupert Kubon (SPD) hofft auf die Ausschreibung und will, dass Forderungen und Konzeptionen klar formuliert werden, er sei gespannt, ob alle Unternehmer wieder mit dabei sein werden. Wolfgang Kaiser (Grüne) sieht mit der Diskussionsgrundlage eine deutliche Verbesserung zum jetzigen Zustand, die Details würden das Gesamtbild verbessern.