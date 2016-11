Die Besucher gaben sich die Klinke in die Hand. Zur Eröffnung des neuen "Kragestübles" von Katrin und Peter Sutermeister im Villinger Erikaweg 4 riss der Strom der Gäste nicht ab. Familie, Freunde und Kunden drängten sich in der Werkstatt, in dem ab sofort die Kragen so vieler verschiedener Hästräger ausgehfertig gemacht werden. Besonders glücklich über die Fortsetzung der Familientradition durch Sohn und Schwiegertochter zeigten sich Hans und Gerlinde Sutermeister (von links). Foto: Heinig