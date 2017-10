Villingen-Schwenningen Neues Gerätehaus für Villingen?

Daher erscheinen auch die derzeit laufenden Sanierungsmaßnamen im Sanitärbereich wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn: Einen weiteren Um- oder Anbau sieht das Bürgeramt aufgrund der vielen Mängel – marode Elektrik, fehlende Netzersatzanlage, undichtes Dach und räumlicher Enge – als "nicht realisierbar" an. Die nicht nur wirtschaftlich sinnvollste Lösung: Ein Ersatz-Neubau.

Der Neubau: Für diesen ergibt sich laut Vorlage ein Stellplatzbedarf von 12 oder 13 Plätzen. Die Anforderungen an ein solches Gerätehaus seien nach Angaben der Verwaltung bundeseinheitlich festgelegt. Demnach sollte das neue Gebäude rund 25 Jahre genutzt werden, ohne, dass größere Umbauten notwendig werden. Benötigt wird außerdem eine Grundfläche von 5000 bis 7000 Quadratmeter. Zudem sollen bei einem Neubau Wohnungen für Feuerwehrangehörige vorgesehen werden.

Ein nicht unerheblicher Faktor spielt der Standort, der möglichst zentral gelegen sein sollte. In Betracht kommen würde der Bereich Mönchweiler-, Goldenbühl-, Richthofen-, Kirnacher- oder Vöhrenbacher Straße beziehungsweise in der Nähe des Innenrings. Das ehemalige Kasernen-Gelände Mangin wird ebenfalls ins Spiel gebracht. Ob die Stadtverwaltung tatsächlich einen neuen Standort sucht und die Planungen vorantreibt, müssen erst die Ausschüsse beziehungsweise der Gemeinderat am 15. November entscheiden.

Weitere Häuser: In weiteren Feuerwehrhäusern der Stadt herrscht nach Angaben der Verwaltung ein Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Im Fokus stehen dabei neben Villingen auch Weilersbach und Pfaffenweiler. So würden die Stellplätze im Gerätehaus der Abteilung Weilersbach nicht mehr den Vorschriften entsprechen. "Aufgrund der Situation, dass sich Feuerwehrdienstleistende im Bereich der Stellplätze im Einsatzfall umkleiden müssen, entstehen hohe Unfallrisiken", heißt es in der Vorlage.

Unbefriedigend ist zudem die Lage in Pfaffenweiler. Das Haus sei wegen der notwendigen Drehleiter zu klein geworden. Die dort derzeit eingesetzte Drehleiter ist demnach über 42 Jahre alt, weswegen ein erhöhtes Ausfallrisiko bestünde. Allerdings würden heutige Drehleitern in keiner Weise auf die vorhandenen Stellplätze passen. Diese würden außerdem schon seit Jahren nicht mehr den gültigen Vorschriften und Regelwerken entsprechen.