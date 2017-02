Villingen-Schwenningen Neuer Vorstoß für eine Brötchen-Taste

Doch nicht nur das: Man sieht sich auch angesichts der Konkurrenz durch das Gewerbegebiet in Bad Dürrheim, die Städte Donaueschingen, Tuttlingen und Rottweil – in denen Freiparkstunden gibt oder keine Parkgebühren erhoben werden – gezwungen zu handeln. Zumal selbst in VS beim Schwarzwald-Baar-Center und beim zukünftigen Möbelhaus XXXLutz ebenfalls kostenlose Parkflächen geboten werden.

Erich Bisswurm bringt die Sorge deshalb auf den Punkt: "Wir fürchten langfristig ein Ausbluten der Innenstädte mit vielen, nicht zuletzt auch optisch negativen Folgen." Denn die Hausbesitzer würden durch die Pflege der Gebäude einen "unschätzbarenDienst für die positive Darstellung der Innenstädte" leisten – das sei aber nur zu gewährleisten, wenn die Miet- und Gewerbeflächen auch genutzt werden.

Seitens der Fraktion fordert man deshalb die Überprüfung und Vorbereitung "in technischer wie auch finanzieller Hinsicht" mit dem Ziel der Einführung solcher Kurzzeitparkzonen. Die fehlenden Einnahmen könnten, so der Vorschlag der Freien Wähler, durch höhere Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen werden.