Villingen-Schwenningen Neuer Vorsitzender

Der Diplom-Pädagoge und Diplom-Theologe ist Vorstand der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn, einem langjährigen Dualen Partner der Hochschule. Die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden fiel auf Professor Martin Plag, den Leiter des Studiengangs Controlling und Consulting. Rektor Jürgen Werner und DHBW-Präsident Professor Arnold van Zyl gratulierten den beiden Gewählten zu ihrer neuen Funktion. Das Gremium setzt sich aus 15 externen und internen Mitgliedern und ihren Stellvertretern zusammen.

Zu seinen Aufgaben zählen die Einrichtung neuer Studienangebote, die Aktualisierung der Studieninhalte, die Anpassung der Studien- und Prüfungsordnung, das Vorschlagsrecht für die Ernennung von Ehrensenatoren und die Wahl von Rektor, Prorektoren und Dekanen. Die Studienakademie und ihre Dualen Partner arbeiten in dem Gremium kooperativ und gleichberechtigt zusammen. Die DHBW Villingen-Schwenningen zählt rund 2500 Studierende in den Fakultäten Sozialwesen und Wirtschaft. 142 Mitarbeitende, davon 49 Professoren und 17 Professorinnen, sind an der Hochschule beschäftigt.

Mehr als 900 Unternehmen und soziale Einrichtungen tragen als Duale Partner mit der Studienakademie zu einem anerkannten Bachelorabschluss bei.