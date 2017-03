Schwarzwald-Baar-Kreis. Erstmalig starteten an der Hochschule Furtwangen, Campus Schwenningen, 33 Studenten im neuen Studiengang "Business Management and Psychology" an der Fakultät Wirtschaft am Campus Schwenningen der Hochschule Furtwangen. Der Bachelor-studiengang ist ein betriebs-wirtschaftlicher Studiengang mit psychologischem Schwerpunkt. Die Studierenden analysieren wirtschaftliche Fragestellungen aus psychologischer Perspektive und entwickeln Handlungs­-empfehlungen. Eine Vertiefungsrichtung nach eigener Präferenz ist möglich.