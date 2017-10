Villingen-Schwenningen Neuer Standort ist für viele unvorstellbar

VS-Schwenningen. Eigentlich sollte es in der vergangenen Woche nur um die barrierefreie Erschließung der Bushaltestellen in der Doppelstadt gehen (wir berichteten). Da jedoch beim Schwenninger Busbahnhof an der Kronenstraße deutlich mehr als die jährlich veranschlagten 100 000 Euro investiert werden müssten, brachte Baubürgermeister Detlev Bührer den Standort am Schwenninger Bahnhof ins Spiel. Für den hatte es bereits vor zehn Jahren konkrete Überlegungen gegeben – und er fand tatsächlich nochmals Anklang bei einigen Stadträten. Mitunter argumentierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Edgar Schurr, dass der jetzige Busbahnhof zu klein sei und Busse grundsätzlich an den Bahnhof gehörten.

Stadtbauamt prüft bis nächstes Jahr die Möglichkeiten

Das Stadtbauamt sei nun beauftragt, zu prüfen, welche Veränderungen am jetzigen Standort zwischen Fußgängerzone und Mauthepark notwendig seien, berichtet Stadtpressesprecherin Oxana Brunner auf Anfrage. "Es ist ein sehr aufwendiges Projekt, weil viele Punkte berücksichtigt werden müssen", erklärt sie weiter. In diesem Zusammenhang soll auch eine mögliche Standortverlegung geprüft werden. Mit Ergebnissen sei jedoch erst im Laufe des nächsten Jahres zu rechnen.