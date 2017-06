Villingen-Schwenningen Neuer Schwung für Partnerschaft

Suche nach Partnern

1982 hatte die vor 42 Jahren gegründete Deutsch-Italienische Gesellschaft die Partnerschaft in die Wege geleitet, erinnert er sich, von Beginn an hat er die Entwicklung als Präsident mitgeprägt. Um die Verbundenheit mit Italien tatsächlich zu leben, habe sich der Verein auf die Suche nach einer passenden Stadt in Italien gemacht. Nach einer erfolglosen Runde habe er im zweiten Anlauf Städte angeschrieben, die mit Villingen-Schwenningen vergleichbar seien, ähnlich groß, zudem kulturell und historisch interessant – darunter Savona. Bei einer ersten Erkundungstour habe er mit seinen Mitstreitern schon weiterfahren wollen, erinnert sich Steidinger, der Blick auf den Industrie­hafen sei nun mal nicht verlockend. Doch das Autokennzeichen SV habe sie neugierig gemacht, seien es doch die Buchstaben von Villingen-Schwenningen. Und die Besichtigung habe sie überzeugt, mit der Küstenstadt in Ligurien die richtige Wahl getroffen zu haben, zumal die Entfernung mit 560 Kilometern nicht zu groß sei, sodass sich ein Besuch auch übers Wochenende lohnt. Die lange Aufbauarbeit mündete 1988/89 schließlich in der offiziellen Städtepartnerschaft.

Seither seien viele Freundschaften entstanden, unter Vereinen oder zwischen Bürgern der Städte. "Auf der unteren Ebene lief immer etwas", ist Steidinger froh, dass die Kontakte nicht abrissen, obwohl Funkstille im italienischen Rathaus herrschte.

Aber auch in der Doppelstadt mangele es bei den Kommunalpolitikern an Interesse, kritisiert er. So komme beispielsweise kaum ein Gemeinderat, wenn die DIG zu Informationsabenden in Sachen Partnerstadt einlade. Während nach den zwei Weltkriegen die Sehnsucht nach Frieden das feste Fundament solcher Freundschaften gebildet habe, fehle der europäischen Idee heute diese Zugkraft.

Doch die DIG tritt dennoch voller Euphorie an, wieder Schwung in die deutsch-italinische Städtepartnerschaft zu bringen. Vom 24. bis 26. Juni kommen Gäste aus dem dritten Stadtbezirk von Savona, der mit Obereschach verbunden ist, zum Dorffest.

Da die Rathausspitze großen Wert auf einen Austausch von Handel und Handwerk lege, wolle die DIG die Industrie- und Handelskammer (IHK) einschalten, erklärt Steidinger. Im Stadtpark, der sogar Villingen-Schwenningen heißt, zeigt künftig ein Schild auf die Entfernung in die Partnerstadt auf. In Zusammenarbeit mit den Kollegen vom Istituto Culturale Italo-Tedesco ist ein Schülerquiz in beiden Städten geplant, dessen Rechercheaufgaben die jungen Leute neugierig machen sollen.

Wie sehr sich ein Besuch in Ligurien lohnt, führt Steidinger in einem Vortrag im Sommer vor Augen: Seit 1982 habe sich die Stadt unglaublich verändert und herausgeputzt. Die vielen archäologischen Funde wie die restaurierte Seefestung seien eine Attraktion, ebenso die Neubauten am Hafen oder das Kreuzfahrerterminal – Steidinger kennt unzählige Gründe, weshalb Savona eine Reise wert ist und sich die Auffrischung der Städteehe auszahlt..