Villingen-Schwenningen Zweijahres-Turnus wäre wirklich eine Option

VS-Schwenningen. Musik, Comedy, Theater und Kulinarik: In diesen Genuss könnten die Bürger künftig nur noch im Zwei-Jahres-Rhythmus kommen, wenn es nach den Einspar-Plänen der KGSt geht. "Das ist ein Witz", sagt Thomas Häring, dessen Café am ersten Juli-Wochenende beliebte Anlaufstation für Musikfans ist. Die Kulturnacht müsse zwar besser an überregionale Ereignisse angepasst werden, meint er, und spielt auf die vergangene Ausgabe an, die auf das Viertelfinalspiel der Fußballweltmeisterschaft fiel und rund ein Drittel weniger Besucher lockte. Trotzdem müsse die Kontinuität beibehalten werden. "Sonst wird die Kulturnacht irgendwann tot gemacht."

Anders argumentiert Thomas Preiser vom BSV Schwenningen: "Wenn etwas seltener stattfindet, wird es vielleicht attraktiver." Er könne mit dem Zweijahres-Rhythmus leben, wenngleich er meint: "Die Kulturnacht ist ein super Event für VS und eine Gelegenheit, viele Menschen zu treffen." Wie üblich ist der BSV mit einem Stand In der Muslen vertreten.

Auch Annemarie Conradt-Mach, Vorsitzende des Schwenninger Heimatvereins, ist davon überzeugt, dass die Kulturnacht zu denjenigen Veranstaltungen zählt, mit denen VS als Oberzentrum herausragen sollte. "Es wäre ein Fehler, den jährlichen Rhythmus herunterzuschrauben", meint sie. Etwas anderer Meinung ist ihr Kollege Michael Beha, Vorsitzender der Trachtengruppe, die in der Bürkstraße nicht nur mit Tanzvorführungen zu erleben ist, sondern sich auch mit einem Stand präsentiert. Es gebe viele Großveranstaltungen, die nur alle zwei Jahre stattfinden, argumentiert er. Die Trachtengruppe habe bereits selber Überlegungen angestellt, ein Jahr auszusetzen. Verärgert zeigt er sich im Vorfeld über die diesjährige vorverlegte Abnahme des Stands durch das Bürgeramt, die dem Verein erst am Dienstag mitgeteilt wurde. Bis spätestens 14.30 Uhr am Veranstaltungstag müsse der Stand aufgebaut werden, "bisher haben wir ihn immer um 16 Uhr aufgebaut", sagt Beha, der die "Engstirnigkeit" der Stadt nicht nachvollziehen kann. "Ich lasse mich nicht so unter Druck setzen."