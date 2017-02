Villingen-Schwenningen Neuer Kurs startet

In Frage kommen bereits qualifizierte Personen, Erzieher oder Personen mit einer anderen fachpädagogische Ausbildung. Informationsmöglichkeiten zur Kindertagespflege und zu den Qualifizierungstermine 2017 gibt es in den Taps- Geschäftsräumen, Wilhelm-Binder-Straße 19 in Villingen (Gewerbepark Business Boxx), jeweils am Dienstag, 14. und 21. Februar, von 17.30 bis 19 Uhr. Starttermin für den neuen Qualifizierungskurs ist am 7. März, Unterricht jeweils am Dienstagabend und am Samstag.

Die Verantwortlichen bitten um Anmeldung zur Info-Veranstaltung bei Ursula Schwär, Telefon 07721/9 46 87 43 (Mittwoch und Freitag, 9 bis 14 Uhr) oder per E-Mail uschi.schwaer@taps-ev.de

Weitere Informationen: www.taps-ev.de