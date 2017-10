VS-Villingen. Für die Abwasserentsorgung werden diese Gebiete im Trennsystem erschlossen. Das Regenwasser wird somit vom Abwasser der Haushalte getrennt abgeführt. Aus diesem Grund wird ein neuer Kanal von der Brücke der Richthofenstraße zwischen dem ehemaligen Kasernengeländen Lyautey und Mangin bis zur Brigach erstellt, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Bauarbeiten beginnen laut Stadt voraussichtlich am Montag, 30. Oktober. Die Arbeiten werden mit der Einbindung des Kanales in die Brigach beginnen und Richtung Kirnacher Straße bis zur Brücke zwischen den beiden ehemaligen Kasernen gehen. Aufgrund des großen Durchmessers und der Leitungsführung seien die Arbeiten im Bestand sehr aufwendig, so dass die Bauausführung bis zum Frühjahr vorgesehen ist. In den Bereichen, in denen die Straße wegen der Arbeiten aufgerissen wurde, werde sie wieder hergestellt. Aufgrund des Umfangs der Maßnahme werde eine Vollsperrung der Richthofenstraße erforderlich werden. Die Umleitung erfolgt über die Sebastian-Kneipp-Straße/Peterzeller Straße und Kirnacher Straße. Die Umleitung werde ausgeschildert. Bei der ausführenden Firma handelt es sich um die Firma A. M. Müller aus Zimmern ob Rottweil.