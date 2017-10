Villingen-Schwenningen Neuer Jugendgemeinderat ist gewählt

33 Bewerber – im Vorjahr waren es 39 – waren zur Wahl per Mausclick angetreten und hatten teilweise sogar gezielten Wahlkampf betrieben. Bevor Oberbürgermeister Rupert Kubon das Wahlergebnis verkündete und allen Neugewählten eine Informationsmappe überreichte, dankte er – im Beisein der Gemeinderäte Renate Breuning, Bernd Lohmiller und Rudolf Nenno – den bisherigen Jugendgemeinderäten für ihre Arbeit "Sie haben eine tolle Leistung erbracht, haben sich eingemischt und waren sehr präsent", lobte er. Den neuen und wiedergewählten Räten stellte er in Aussicht, jetzt bei stadtpolitischen Themen mitreden, Initiative ergreifen, im Gemeinderat Rederecht genießen, parteiunabhängig und selbstständig arbeiten zu können. Die Jugendvertreter sind jetzt für ein Jahr gewählt und sie kommen alle vier bis acht Wochen zu Sitzungen zusammen. Am kommenden Freitag, 27. Oktober, wird um 17 Uhr die konstituierende Sitzung im Matthäus-Hummel-Saal in Villingen stattfinden.