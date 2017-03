Villingen-Schwenningen Neuer IG-Bau-Leiter

Nur durch gute Löhne und Arbeitsbedingungen werde es gelingen, in Zukunft Fachkräfte zu gewinnen. Außerdem setzt er auf einen "starken Schulterschluss" zwischen Haupt- und Ehrenamt in der IG Bau. Die Gewerkschaft vertritt die Interessen von knapp 21 000 Bauarbeitern und 20 000 Reinigungskräften zwischen Konstanz und Offenburg. Lukas Oßwald selbst kommt aus dem "grünen Bereich": Der gelernte Forstwirtschaftsmeister war jahrzehntelang im Schwarzwald unterwegs und machte sich dort für die Belange der Beschäftigten stark. Seit einem Berufsunfall engagiert er sich als Kreisrat im Ortenaukreis sowie im Stadtrat von Lahr, wo er mit seiner Familie lebt. "Mir ist wichtig, dass wir als Gewerkschaft eine starke Stimme in der politischen Diskussion sind. In unseren Branchen haben wir gute Beispiele, wie man erfolgreich etwas gegen Niedriglöhne und Mini-Renten tun kann", so der neue Bezirkschef.