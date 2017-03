Villingen-Schwenningen Neuer Dirigent will das Niveau heben

VS-Villingen. Der Höhepunkt im ersten Halbjahr war der Ausflug mit großer Beteiligung an den Kaiserstuhl verbunden mit einem Konzert im Breisacher Münster. Im Weiteren hatte der Chor sehr viele Auftritte, weil immer wieder ein unvorhergesehener hinzu kam.

Mit viel Aufwand war das von moderner Musik geprägte Programm "Spurensuche" im Rahmen des Veranstaltungsreigens zum Stadtjubiläum verbunden, doch letztlich war man begeistert. Auch die Adventszeit war traditionell von vielen Auftritten geprägt, wovon das Adventkonzert mit der Harmonie Brigachtal in St. Fidelis nur eines war.

Musikalisches Ziel müsse es sein, so der neue Dirigent ­Jonathan Föll, intensiv neues Liedgut einzuüben und das alte auf hohes Niveau zu heben. Man wolle viel und gute Musik machen. Damit komme man gut voran. Föll mahnte jedoch etwas mehr Konzentration in den Proben an. Er wies auch darauf hin, dass man sich direkt an ihn wenden kann, wenn Fragen auftauchen.