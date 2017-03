Villingen-Schwenningen. Harald Rückert ist neuer Bischof der evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland. Er war in seiner Zeit als Superintendent für die Gemeinden in Villingen, Schwenningen und Tuningen zuständig. Der Reutlinger Pastor tritt die Nachfolge von Bischöfin Rosemarie Wenner an, die im Mai in den Ruhestand tritt.