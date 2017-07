Villingen-Schwenningen Neue Verfahren gegen PT-Solar vor dem Landgericht

Als Zeuge war der Mann geladen, der für drei andere PT-Fonds die Mittelverwendungskontrolle durchführte, dieser wurde von seiner Schweigepflicht entbunden. Er sagte klar aus, dass es keinen Vertrag gab und dass er seiner Erinnerung nach zwischen sechs und zehn Unterschriften leistete bezüglich Ausgaben des PT-Solar-Invest-Fonds. Jedoch hatte er es abgelehnt diese Kontrolle zu übernehmen, da bei diesem Fond eine zeitlich unbefristete Kontrolle notwendig gewesen wäre und er dies aus zeitlichen Gründen nicht leisten konnte und auch nicht wollte. Kontrolle sei für ihn eine durchgehende Sache, nicht nur punktuell, auch beinhalte dies für ihn einen Abschlussbericht. Zudem gab der Steuerfachmann zu Protokoll, dass er in solchen Fällen immer seine Versicherung konsultiere, ob sich an der Prämie etwas ändere. Der Richter kommentierte die Ausführungen des Zeugen mit: "Es ist schwer zu der Auffassung zu kommen, dass es einen Mittelkontrollvertrag gab." Laut Verkaufsprospekt würde es jedoch eine dauerhafte Mittelverwendungskontrolle geben – dies war nun augenscheinlich nicht so, was eine Verletzung der Aufklärungspflicht und der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns verletze, so der Richter.

Man einigte sich darauf, dass der Beklagte, die PT-Solar-Invest, in Person vertreten durch deren Geschäftsführer Erik Tröster, bis zum 25. Oktober rund zwei Drittel der Einlage des Klägers zurückbezahlen muss. Sollte dieser Termin verstreichen, ohne dass das Geld floss, muss die PT-Solar-Invest die geforderte Gesamtsumme bezahlen.

Am Rande der Verhandlung wurde zudem bekannt, das der Klägervertreter, Anwalt Gerhard Bongarth, in anderen Verfahren gegen die PT-Gruppe mehrere Haftbefehle gegen Erik Tröster erwirkte, aufgrund fehlender Zahlungen. Einzig die Zustellung klappte nicht, da der zustellende Gerichtsvollzieher Erik Tröster nicht im Büro antraf.