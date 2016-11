Villingen-Schwenningen Neue Sperrung bringt neue Staus

Die nächste Sperrung in der Villinger Baustellenlandschaft ist perfekt: Gestern wurde die Mönchweilerstraße voll gesperrt. Wie bereits berichtet, werden hier in den (voraussichtlich) kommenden zwei Wochen mehrere Maßnahmen erledigt.

So wird die Ampel an der Kreuzung Mönchweilerstraße/Friedrichstraße saniert sowie teilweise erneuert, ­zudem baut man eine Querungshilfe in den bestehenden Fahrbahnteiler ein. Im Zuge der Arbeiten steht zudem die Erneuerung des Fahrbahnbelag auf der über die Brigach führenden ­Lindenhofbrücke an.

Die Freude über eine erneute Sperrung einer viel befahrenen Straße in Villingen hält sich bei den Verkehrsteilnehmer logischerweise in Grenzen. Nicht nur die Einsatzkräfte – die von der Rettungswache und dem Feuerwehr-Gerätehaus tagtäglich über die Mönchweilerstraße zu den Notfällen fahren – sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen sich seit gestern andere Wege zum Ziel suchen. Lange Schlangen gab es gestern deshalb in der Friedrichstraße – insbesondere wegen der nur kurzen Grünphase an der Ampelkreuzung Bahnhofstraße.